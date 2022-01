(Di lunedì 3 gennaio 2022) Polizia di Stato, Università di Roma, la Fondazione Ania e la Asl RM1 hanno coinvolto seimila studendi per capire che uso fanno i giovani di questo mezzo. "Manca completamente la percezione del rischio"

Advertising

CorriereQ : Monopattini elettrici, la più grande ricerca svela: “Sono usati come giocattoli” - VivaLowCost : ??Monopattini elettrici: scopri le offerte su Amazon ?? - Lucabix1 : RT @il_Tinto: Uno dei problemi di questa politica è la polarizzazione, di qualsiasi argomento. Che siano il nucleare, i diritti, i monopatt… - il_Tinto : Uno dei problemi di questa politica è la polarizzazione, di qualsiasi argomento. Che siano il nucleare, i diritti,… - uomodenisoviano : @t_tonii @umanesimo @gian_d_gian Pura utopia, saremmo sommersi da motorette scoreggianti a 110decibel, bande di mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini elettrici

Corriere Quotidiano

Hanno pensato di rubare uno deima non hanno fatto i conti con il Gps di cui è dotato. E' accaduto a Brindisi dove qualche buontempone ha cercato di rubare un monopattino elettrico. Il mezzo è stato 'affittato' ...C'eravamo quasi convinti che la città di Brindisi potesse fare un passo avanti, con il posizionamento di 200per i quartieri quasi, quasi ci sembrava di avere una marcia in più. ...Le aziende potranno fornire ai dipendenti ticket per le spese legate ai trasporti, pubblici o privati, dalle bici alle auto elettriche, fino a 600 euro l'anno ...Il raid è ormai un fatto appurato dai video delle telecamere. Ora la città si mobilita contro la camorra e la violenza Una rapida perlustrazione su un silenzioso monopattino elettrico e poi l’irruzio ...