I giovani di InOltre rispondono al PD: “Più che malattia, il problema è l’anestesia” (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’associazione InOltre – Alternativa Progressista risponde alle parole del segretario del Pd che ieri in un tweet aveva scritto: “Il Pd da quando è nato, 14 anni fa, è l’unica grande casa dei democratici e progressisti italiani. Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell’interesse italiano. Nessuna malattia e quindi nessuna guarigione. Solo passione e impegno”. Riceviamo e pubblichiamo la risposta di InOltre. “Se il Partito Democratico non si darà una linea politica e valoriale, al posto di ridursi al partito responsabile del governo, continuerà a subire riforme come quella del fisco, che ha ridotto la progressività e aiutato le fasce medio-alte. Continuerà a parlare di lavoro, senza prendere concrete misure per i giovani e per i lavoratori. Sui diritti e i temi etici ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’associazione– Alternativa Progressista risponde alle parole del segretario del Pd che ieri in un tweet aveva scritto: “Il Pd da quando è nato, 14 anni fa, è l’unica grande casa dei democratici e progressisti italiani. Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell’interesse italiano. Nessunae quindi nessuna guarigione. Solo passione e impegno”. Riceviamo e pubblichiamo la risposta di. “Se il Partito Democratico non si darà una linea politica e valoriale, al posto di ridursi al partito responsabile del governo, continuerà a subire riforme come quella del fisco, che ha ridotto la progressività e aiutato le fasce medio-alte. Continuerà a parlare di lavoro, senza prendere concrete misure per ie per i lavoratori. Sui diritti e i temi etici ...

Advertising

zazoomblog : I giovani di InOltre rispondono al PD: “Più che malattia il problema è l’anestesia” - #giovani #InOltre… - Fabyo_68 : @Giuly22483166 Perché è 'datata' e non sa stare con i giovani come Giucas e inoltre ha un carattere di emme #gfvip - fonzi1975 : RT @pills_ofscience: Quindi non perché sono i vaccini ad uccidere. Questo è fuorviante. Inoltre, sono vaccinati soprattutto i più anziani c… - RosellaLara19 : @masempru Non lo sappiamo perché i vaccini ci sono. Ho rispetto per il tuo e il vostro lavoro ma credo che le cure… - MatteoDiLallo : RT @pills_ofscience: Quindi non perché sono i vaccini ad uccidere. Questo è fuorviante. Inoltre, sono vaccinati soprattutto i più anziani c… -