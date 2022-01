Fabio Capello: “Calciatori no-vax? Egoisti, immagino le loro fonti scientifiche…” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “immagino a che fonti scientifiche si saranno abbeverati i Calciatori… Non vaccinarsi è un atto di egoismo. Se le forze dell’ordine sono obbligate a farlo, non vedo perché i tesserati ne siano esclusi“. Queste le dichiarazioni di Fabio Capello, ex allenatore di Roma, Milan e Juventus e oggi opinionista di Sky. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il tecnico si dice favorevole all’obbligo tra i Calciatori e assicura che “chi non vi si sottopone fa un danno alla propria società“. Per questo motivo “bisognerebbe togliere loro parte dello stipendio. Il Covid può cambiare il campionato? Non penso, oggi chi lo prende da vaccinato lo subisce in maniera più leggera. Prima ci mettevano più tempo per recuperare”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) “a chescientifiche si saranno abbeverati i… Non vaccinarsi è un atto di egoismo. Se le forze dell’ordine sono obbligate a farlo, non vedo perché i tesserati ne siano esclusi“. Queste le dichiarazioni di, ex allenatore di Roma, Milan e Juventus e oggi opinionista di Sky. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il tecnico si dice favorevole all’obbligo tra ie assicura che “chi non vi si sottopone fa un danno alla propria società“. Per questo motivo “bisognerebbe togliereparte dello stipendio. Il Covid può cambiare il campionato? Non penso, oggi chi lo prende da vaccinato lo subisce in maniera più leggera. Prima ci mettevano più tempo per recuperare”. SportFace.

