“È inutile a dire!”, lo spettacolo di Jacopo Cullin a Nuoro: ecco quando (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nuoro – Dopo i successi registrati a Cagliari e Sassari, Jacopo Cullin sbarca a Nuoro con il suo nuovo spettacolo “È inutile a dire!”, sottile e brillante riflessione sulla attuale società, con un delicato e ironico focus sulla fragilità delle relazioni e sulla costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano. Lunedì 3 gennaio alle 21 l’attore e regista cagliaritano salirà sul palcoscenico del Teatro Eliseo (spettacolo sold out) affiancato da Gabriele Cossu, collaudata spalla e compagno in suoi numerosi momenti professionali, con la parte musicale affidata a Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso. “È inutile a dire!” nasce dalla penna di Cullin nel ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 gennaio 2022)– Dopo i successi registrati a Cagliari e Sassari,sbarca acon il suo nuovo“È”, sottile e brillante riflessione sulla attuale società, con un delicato e ironico focus sulla fragilità delle relazioni e sulla costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano. Lunedì 3 gennaio alle 21 l’attore e regista cagliaritano salirà sul palcoscenico del Teatro Eliseo (sold out) affiancato da Gabriele Cossu, collaudata spalla e compagno in suoi numerosi momenti professionali, con la parte musicale affidata a Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso. “È” nasce dalla penna dinel ...

