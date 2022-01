È entrata in circolazione la moneta da 2 euro dedicata a Falcone e Borsellino (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Da oggi sono in circolazione 3 milioni di monete da 2 euro completamente dedicate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: raffigurano infatti un'immagine dei due eroici magistrati che trent'anni fa persero la vita nelle drammatiche stragi di Capaci e di Via D'Amelio assieme agli uomini e alle donne della loro scorta. Il Poligrafico dello Stato ha coniato 3 milioni di pezzi per un valore complessivo di 6 milioni di euro. Sulla faccia della moneta è incisa la celebre fotografia scattata da Tony Gentile in cui Falcone e Borsellino sono ritratti insieme e sorridenti. Lo scatto risale al 27 marzo 1992, proprio pochi mesi prima della loro morte: i due magistrati si trovavano in un evento pubblico, al palazzo Trinacria di Palermo, nel rione della Kalsa, ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Da oggi sono in3 milioni di monete da 2completamente dedicate a Giovannie Paolo: raffigurano infatti un'immagine dei due eroici magistrati che trent'anni fa persero la vita nelle drammatiche stragi di Capaci e di Via D'Amelio assieme agli uomini e alle donne della loro scorta. Il Poligrafico dello Stato ha coniato 3 milioni di pezzi per un valore complessivo di 6 milioni di. Sulla faccia dellaè incisa la celebre fotografia scattata da Tony Gentile in cuisono ritratti insieme e sorridenti. Lo scatto risale al 27 marzo 1992, proprio pochi mesi prima della loro morte: i due magistrati si trovavano in un evento pubblico, al palazzo Trinacria di Palermo, nel rione della Kalsa, ...

