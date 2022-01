È Draghi e non Renzi il vero bersaglio di D’Alema. La sinistra si prepara alle barricate (Di lunedì 3 gennaio 2022) Massimo D’Alema è politico troppo scafato per non prevedere il clamore che avrebbero suscitato le sue parole sul Renzismo «malattia» del Pd. E per non metterne in conto gli effetti sulla strategia di Bersani e Speranza, ormai decisi a disfarsi di Articolo 1 per tornare all’ovile del Nazzareno. Più probabile, perciò, che D’Alema abbia usato le sue riflessioni su Renzi e il Pd come cortina fumogena per coprire il vero obiettivo delle sue parole: Mario Draghi. «L’idea che il presidente del Consiglio si autoelegga capo dello Stato e nomini un alto funzionario del Tesoro al suo posto mi sembra inadeguato per un grande Paese», aveva detto il lìder Maximo. D’Alema evoca il semi-presidenzialismo di fatto Più che una frecciatina – come l’ha definita l’Huffington Post – è una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Massimoè politico troppo scafato per non prevedere il clamore che avrebbero suscitato le sue parole sulsmo «malattia» del Pd. E per non metterne in conto gli effetti sulla strategia di Bersani e Speranza, ormai decisi a disfarsi di Articolo 1 per tornare all’ovile del Nazzareno. Più probabile, perciò, cheabbia usato le sue riflessioni sue il Pd come cortina fumogena per coprire ilobiettivo delle sue parole: Mario. «L’idea che il presidente del Consiglio si autoelegga capo dello Stato e nomini un alto funzionario del Tesoro al suo posto mi sembra inadeguato per un grande Paese», aveva detto il lìder Maximo.evoca il semi-presidenzialismo di fatto Più che una frecciatina – come l’ha definita l’Huffington Post – è una ...

