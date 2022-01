Day Off, Diletta Leotta al timone del nuovo format di DAZN: cosa aspettarsi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2022 di DAZN si apre con un nuovo ed esclusivo format: Day Off. Condotto da Diletta Leotta, il programma racconta una giornata fuori dal campo in compagnia di un calciatore della Serie A TIM. Un nuovo format, che porta lo spettatore a conoscere i giocatori sotto una luce più personale, tra confidenze e racconti, hobby e passioni, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2022 disi apre con uned esclusivo: Day Off. Condotto da, il programma racconta una giornata fuori dal campo in compagnia di un calciatore della Serie A TIM. Un, che porta lo spettatore a conoscere i giocatori sotto una luce più personale, tra confidenze e racconti, hobby e passioni, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

DAZN_IT : Palleggiare con un'arancia: ?????? Palleggiare con un'arancia elencando le province toscane: ?????? Day Off: Bernardesch… - Fedeli12Fedeli : @Lorenzo36522471 C'era la nube di polveri sottili mia madre stava morendo nessun operatività non sono nessuno se i… - CeotechI : RT @CeotechI: DAZN apre il 2022 con “Day Off” condotto da Diletta Leotta - #Calcio #Campionato #Confidenze #DayOff #DAZN #DilettaLeotta #En… - telodogratis : DAZN Day Off con Diletta Leotta, il format per scoprire i giocatori fuori dal campo - HDblog : DAZN Day Off con Diletta Leotta, il format per scoprire i giocatori fuori dal campo -