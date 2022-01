Daniele Adani e la toccante promessa alla mamma scomparsa

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ladell’ex calciatore morva 10 anni fa L’ex calciatorecon un post ha parlato della dolorosa perdita della, avvenuta 10 anni fa. Su Instagram il commentare sportivo ha svelato unafattamadre prima della sua morte. Dieci anni fa, ti feci una, era il 2 gennaio 2012, eri in quel letto quella mattina. Non parlavi da settimane, ma i tuoi occhi dicevano ancora tanto. In realtà dicevano tutto. Avevamo passato l’ultimo Natale insieme, sapevo che avevi solo poche ore. Eri pronta a concedere il tuo ultimo gesto d’amore. Un sussulto, un movimento. Il tuo braccio che si alza, la tua mano che si appoggia sulla mia guancia liscia, pulita. L’accarezzi tre volte. Dal tuo labiale leggo: “ il mio Dani, il mio Dani, il mio Dani”. Poi, ...

Posso parlare con te sempre, ogni giorno, ma oggi volevo solo dirti una cosa: "Promessa mantenuta Mami."", ex calciatore dell'Inter e della Nazionale.