Dall'Australia con furore: Giddey fa la storia Nba con una tripla doppia 'baby' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Se ne parla poco, eppure lui produce tanto. Josh Giddey si prende finalmente la vetrina grazie alla tripla doppia perfezionata da regista dei Thunder contro Dallas. 17 punti, 14 assist, 13 rimbalzi, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Se ne parla poco, eppure lui produce tanto. Joshsi prende finalmente la vetrina grazie allaperfezionata da regista dei Thunder controas. 17 punti, 14 assist, 13 rimbalzi, ...

