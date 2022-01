Covid, terapie intensive: 14 regioni e province oltre soglia critica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Aumenta l’occupazione dei posti di letto da parte di pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva in 9 regioni e province autonome, e sono 14 quelle che ormai sono oltre la soglia critica fissata al 10%. E’ quanto emerge dagli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari Agenas, aggiornati alle 23.06 di ieri. Le regioni/Pa che registrano in 24 ore un aumento della percentuale di occupazione sono: la Basilicata che segna un +2% (attestandosi al 3%), l’Emilia Romagna con +1% raggiunge il 15%, la Liguria con +1% (al 21%), le Marche con +1% (al 20%), la provincia autonoma di Trento che registra un +2% (raggiungendo il 24%), la Sardegna con +1% (all’8%), la Sicilia +1% (al 13%), la Toscana +1% /al 15%) e il Veneto con +1% (al 19%). In totale – a fronte ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Aumenta l’occupazione dei posti di letto da parte di pazientinei reparti di terapia intensiva in 9autonome, e sono 14 quelle che ormai sonolafissata al 10%. E’ quanto emerge dagli ultimi dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari Agenas, aggiornati alle 23.06 di ieri. Le/Pa che registrano in 24 ore un aumento della percentuale di occupazione sono: la Basilicata che segna un +2% (attestandosi al 3%), l’Emilia Romagna con +1% raggiunge il 15%, la Liguria con +1% (al 21%), le Marche con +1% (al 20%), la provincia autonoma di Trento che registra un +2% (raggiungendo il 24%), la Sardegna con +1% (all’8%), la Sicilia +1% (al 13%), la Toscana +1% /al 15%) e il Veneto con +1% (al 19%). In totale – a fronte ...

