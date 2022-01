Covid: Giani, 'farò un'ordinanza per fissare tetto prezzo dei tamponi' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Firenze, 3 gen. - (Adnkronos) - "Cercheremo di arrivare a un'ordinanza per fissare un tetto del prezzo dei tamponi che eviti le speculazioni" e "per il tracciamento si sta ricomponendo il gap, ma trovarsi a gestire, nell'arco di una settimana, da mille contagi a 16 mila è difficile, ma mi sembra che stiamo reggendo". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, parlando con i giornalisi a Firenze. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Firenze, 3 gen. - (Adnkronos) - "Cercheremo di arrivare a un'perundeldeiche eviti le speculazioni" e "per il tracciamento si sta ricomponendo il gap, ma trovarsi a gestire, nell'arco di una settimana, da mille contagi a 16 mila è difficile, ma mi sembra che stiamo reggendo". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio, parlando con i giornalisi a Firenze.

