Corre Omicron | mezza Italia in giallo Liguria vede arancione

Advertising

repubblica : La giornata - Omicron corre e l'Italia rischia di fermarsi. Ascolta il podcast di Simona Bolognesi - Pasquino70 : RT @LaNotiziaTweet: Omicron corre, i Migliori arrancano. #Cartabellotta: “Le misure messe in campo finora sono una sommatoria di pannicelli… - stefaniaconti : @AurelianoStingi Domanda diretta: tempi? Omicron corre veloce, anzi velocissima I numeri possibili sono devastanti… - elianto63 : RT @LaNotiziaTweet: Omicron corre, i Migliori arrancano. #Cartabellotta: “Le misure messe in campo finora sono una sommatoria di pannicelli… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Omicron corre, i Migliori arrancano. #Cartabellotta: “Le misure messe in campo finora sono una sommatoria di pannicelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Corre Omicron

La Repubblica

Con i numeri di ieri, (con il tasso di positività oltre il 21%) sono oltre un milione gli italiani positivi al Covid, con la pressione ospedaliera in costante crescita. Numeri boom , mai registrati da ...e con la nuova variante che ormai sta dilagando ovunque nel mondo, crescono i contagi. In Italia ora scatta l'allarme negli ospedali, dove si sommano i casi di positività. Bastano alcuni ...La quarta ondata del Covid, secondo gli esperti, potrebbe raggiungere il picco di contagi entro la fine di gennaio.«Sono in pochi - scrive Lisa Noja – a raccontare la quotidianità in pandemia di chi non è autosufficiente, di chi, anche volendo, non può isolarsi e corre rischi in più, a prescindere. Credo invece si ...