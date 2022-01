Capello: 'Inzaghi è favorito. Da Boga a Insigne, ecco tutte le mosse per fermare l'Inter' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

CalcioWebPuglia : Capello: 'Inzaghi è favorito. Da Boga a Insigne, ecco tutte le mosse per fermare l’Inter' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Le dritte di Capello: “Inzaghi favorito, da Boga a Insigne tutte le mosse utili per fermare l’Inter” - Gazzetta_it : Le dritte di Capello: “Inzaghi favorito, da Boga a Insigne tutte le mosse utili per fermare l’Inter” - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Capello: “Inter favorita da sempre. Inzaghi ha fatto capire una cosa alla squadra” - infoitsport : Capello: «Inter, Inzaghi non ha voluto rompere tutto! Ecco cosa ha fatto» -