Bargiggia: “De Laurentiis ha provato a cedere Insigne ad un club arabo. Il Napoli ha chiuso la porta in faccia al capitano” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Paolo Bargiggia ritiene che Lorenzo Insigne prova ancora a rinnovare con il Napoli, ma Aurelio De Laurentiis risponde picche. La questione Insigne tiene banco in casa Napoli, il giornalista Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 station Radio rivela alcuni retroscena di mercato legati al capitano del Napoli: “De Laurentiis ha provato a cedere Insigne ad un club in mano ad una proprietà araba. Lorenzo Insigne fa sempre notizia, fa sempre parlare e scrivere di sé. E’ già del Toronto? Io dico quello che so. In questi giorni, c’è stata una grossa spinta in avanti. C’è chi dà Insigne al Toronto per fatto, ma si tratta di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 gennaio 2022) Paoloritiene che Lorenzoprova ancora a rinnovare con il, ma Aurelio Derisponde picche. La questionetiene banco in casa, il giornalista Paoloai microfoni di 1 station Radio rivela alcuni retroscena di mercato legati aldel: “Dehaad unin mano ad una proprietà araba. Lorenzofa sempre notizia, fa sempre parlare e scrivere di sé. E’ già del Toronto? Io dico quello che so. In questi giorni, c’è stata una grossa spinta in avanti. C’è chi dàal Toronto per fatto, ma si tratta di ...

