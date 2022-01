Variante Omicron, ministero Salute Israele: “Potrebbe portare a immunità gregge” (Di domenica 2 gennaio 2022) La Variante Omicron Potrebbe far raggiungere l’immunità di gregge in Israele. A dichiararlo è stato il direttore generale del ministero della Salute: “Il prezzo sarebbe quello di numerosissime infezioni”, ha dichiarato Nachman Ash, parlando con l’emittente radiofonica 103FM. “I numeri dovrebbero essere molto alti per raggiungere l’immunità di gregge – conclude -. E’ possibile, ma non vogliamo arrivare a questo traguardo attraverso le infezioni, ma attraverso invece un gran numero di persone vaccinate”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 gennaio 2022) Lafar raggiungere l’diin. A dichiararlo è stato il direttore generale deldella: “Il prezzo sarebbe quello di numerosissime infezioni”, ha dichiarato Nachman Ash, parlando con l’emittente radiofonica 103FM. “I numeri dovrebbero essere molto alti per raggiungere l’di– conclude -. E’ possibile, ma non vogliamo arrivare a questo traguardo attraverso le infezioni, ma attraverso invece un gran numero di persone vaccinate”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

