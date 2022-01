(Di domenica 2 gennaio 2022) Molte centinaia di persone sono stamattina in coda aalla Mostra d’oltremare e alla Fagianeria di Capodimonte per sottoporsi al vaccino contro il Covid. Le code sono moltocome all’inizio della campagna vaccinale. I due hub direstanooggi dalle 9 fino alle 18 di stasera come unici due punti, visto che la domenica restano chiusi invece i distretti Asl nei diversi quartieri che riaprono da domani mattina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

anteprima24 : ** Vaccini, lunghe file nei due centri vaccinali aperti a ##Napoli ** - storico900 : RT @mattinodinapoli: Vaccini anti-Covid a Napoli, lunghe code nei due hub - mattinodinapoli : Vaccini anti-Covid a Napoli, lunghe code nei due hub - Carlino_Ravenna : Open day vaccinale, lunghe code all’Esp di Ravenna - Carlino_Faenza : Open day vaccinale, lunghe code all’Esp di Ravenna -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini lunghe

Corriere della Sera

Ore 12.34 - Caos all'hub di Lecce, intervengono i carabinieri, file eattese, la situazione degenera e arrivano i carabinieri. La situazione di disagio si è verificata all'hub ...Centinaia di napoletani in coda alla Mostra d'Oltremare e alla Fagianeria di Capodimonte per sottoporsi al vaccino contro il Covid . La fila è lunga come all'inizio della campagna vaccinale. A ...Il nuovo anno inizia con una lunga fila di persone in attesa della terza dose all'Hub vaccinale di Modica. Il VIDEO. Il centro vaccini ha aperto alle 9 e chiuderà alle ...Tutti la conoscono come Omicron ma delle diverse varianti di Sars Cov-2 è un ceppo preciso, il B.1.1.529. Detta anche “Variante sudafricana”, a dir il vero è la ...