Uccide il figlio di 7 anni e tenta di uccidere l’ex moglie, arrestato dopo la fuga 40enne del Varesotto (Di domenica 2 gennaio 2022) Uccide il figlio di sette anni, poi tenta di Uccidere la moglie e scappa. È stato arrestato questa mattina dai carabinieri Davide Paitoni, 40enne del Varesotto. Paitoni, agli arresti domiciliari dallo scorso 26 novembre per aver accoltellato un collega di lavoro, ha ucciso il figlio con una coltellata alla gola e ha nascosto il corpo nell’armadio. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari impegnati nelle indagini, dopo l’omicidio del piccolo, ieri sera è evaso e ha raggiunto l’ex moglie a Gazzada Schianno, accoltellandola ripetutamente al viso, all’addome e alla schiena. Trasportata la 36enne al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo, i carabinieri hanno ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022)ildi sette, poidire lae scappa. È statoquesta mattina dai carabinieri Davide Paitoni,del. Paitoni, agli arresti domiciliari dallo scorso 26 novembre per aver accoltellato un collega di lavoro, ha ucciso ilcon una coltellata alla gola e ha nascosto il corpo nell’armadio. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari impegnati nelle indagini,l’omicidio del piccolo, ieri sera è evaso e ha raggiuntoa Gazzada Schianno, accoltellandola ripetutamente al viso, all’addome e alla schiena. Trasportata la 36enne al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo, i carabinieri hanno ...

