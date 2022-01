Sudafrica | a fuoco la sede ottocentesca del Parlamento | una colonna di fumo si leva dall’edificio principale Sconosciute le cause

(Di domenica 2 gennaio 2022) Un incendio è divampato nelladelno a Città del Capo. “Il tetto ha presoe anche l’edificio dell’Assemblea nazionale è in fiamme”, ha detto il portavoce dei servizi di emergenza della città. Le immagini mostrano il tetto di uno degli edifici delin fiamme e un’enormedi. Non si conoscono ancora ledell’incendio. Il complesso delno è composto da tre edifici, incluso quello originale e più antico che risale al 1884. Gli altri due sono stati costruiti negli anni Venti e Ottanta. Lo scorso aprile un incendio ha devastato una parte della biblioteca dell’Università cittadina che ospita una collezione unica di archivi africani. L'articolo ...

Agenzia_Ansa : Un incendio è divampato stamattina nella sede del Parlamento sudafricano a Città del Capo. I vigili del fuoco sono… - iperico1976 : In Sudafrica il parlamento prende fuoco. Questa variante del cazzo. - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Un incendio è divampato stamattina nella sede del Parlamento sudafricano a Città del Capo. I vigili d… - DanyRoss70 : RT @Agenzia_Ansa: Un incendio è divampato stamattina nella sede del Parlamento sudafricano a Città del Capo. I vigili del fuoco sono sul po… - FrancoScarsell2 : A Città del Capo sta bruciando il Parlamento del Sudafrica.”Il tetto ha preso fuoco e anche l'edificio dell'Assembl… -

10.20, circoscritto rogo Parlamento "I vigili delhanno la situazione sotto controllo e l'edificio è stato messo in sicurezza":lo ha annunciato la ex sindaca di Città del Capo e attuale ...Per domare le fiamme, che secondo un portavoce dei servizi di emergenza hanno interessato inizialmente il tetto di uno degli edifici del complesso del Parlamento, i vigili delhanno usato una ...L'incendio ha interessato il tetto e l'area dell'Assemblea nazionale, ha chiarito il portavoce della squadra di pronto intervento ...Un vasto incendio è scoppiato nella sede del Parlamento del Sudafrica, a Città del Capo. Sui social in queste ore circolano diverse immagini in cui si vede una colonna di fumo alzarsi dall'edificio. A ...