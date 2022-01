Spider-Man: No Way Home: i cinema USA vietano ai fan di parlare del finale del film (Di domenica 2 gennaio 2022) I cinema statunitensi della catena Odeon hanno recentemente vietato ai fan di parlare del finale di Spider-Man: No Way Home al fine di evitare delle eventuali risse. I dirigenti di alcuni cinema statunitensi sono stati costretti a vietare agli spettatori del nuovo film di Spider-Man, intitolato Spider-Man: No Way Home, di parlare del finale della pellicola all'interno delle sale al fine di non rivelare spoiler che potrebbero generare risse violente. L'attesissimo film con Tom Holland, uscito a metà dicembre, è già diventato un successo al botteghino, incassando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, ma svariati fan del supereroe stanno ancora facendo la fila ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 gennaio 2022) Istatunitensi della catena Odeon hanno recentemente vietato ai fan dideldi-Man: No Wayal fine di evitare delle eventuali risse. I dirigenti di alcunistatunitensi sono stati costretti a vietare agli spettatori del nuovodi-Man, intitolato-Man: No Way, dideldella pellicola all'interno delle sale al fine di non rivelare spoiler che potrebbero generare risse violente. L'attesissimocon Tom Holland, uscito a metà dicembre, è già diventato un successo al botteghino, incassando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, ma svariati fan del supereroe stanno ancora facendo la fila ...

