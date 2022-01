Roma, la situazione Covid: Mayoral positivo, c'è un no - vax in rosa (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gennaio 2021 - Il Covid ha colpito di nuovo la Serie A : dopo le vacanze natalizie tanti giocatori sono risultati positivi al Coronavirus e anche in casa Roma dilaga l'emergenza. Nella ... Leggi su quotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022), 2 gennaio 2021 - Ilha colpito di nuovo la Serie A : dopo le vacanze natalizie tanti giocatori sono risultati positivi al Coronavirus e anche in casadilaga l'emergenza. Nella ...

Advertising

IpaziaFilosofia : RT @Man58792690: @dottorbarbieri Se mettono l'obbligo, ognuno per la propria situazione lavorativa o per difesa dei diritti dei figli, sarà… - albiuno : RT @Man58792690: @dottorbarbieri Se mettono l'obbligo, ognuno per la propria situazione lavorativa o per difesa dei diritti dei figli, sarà… - anto_galli4 : RT @Man58792690: @dottorbarbieri Se mettono l'obbligo, ognuno per la propria situazione lavorativa o per difesa dei diritti dei figli, sarà… - neocultjjk : RT @jeanslap: Reiner tifa Roma e quando Totti si è ritirato si stava per sparare in bocca in preda alla disperazione ma è stato fermato da… - gred_vet : RT @LucaLaBarbera_: Sono in una situazione d’emergenza. Ho bisogno di un lavoro part-time (studio sociologia), vivo a Roma. Ho 24 anni, lav… -