(Di domenica 2 gennaio 2022) Sono state diffuse negli scorsi giorni diverse notizie rispetto ad un addio imminente alper l’ex Napoli Edinson. L’uruguagio, secondo i media, è tra gli oggetti del desiderio del Barcellona, che dopo il caso Aguero si è messo alla ricerca di un attaccante da aggiungere all’organico., tra l’altro, avrebbe manifestato sin dall’arrivo di Ronaldo la volontà di andare via. L’arrivo del portoghese, di fatti, rischia di relegarlo sempre di più ad un ruolo secondario. Puntuale però è arrivata la smentita del tecnico dei Red Devils,, che non ha alcuna intenzione di privarsi del Matador: «Posso dire con assoluta certezza chenon partirà a. Abbiamo parlato di Edi anche con la dirigenza. Il ragazzo sa benissimo che non lo ...

Advertising

gilnar76 : Cavani Juve: Rangnick lo annuncia. Definito il suo futuro a gennaio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Cavani Juve: Rangnick lo annuncia. Definito il suo futuro a gennaio - - napolista : Rangnick: «#Cavani non parte a gennaio, resta qui al Manchester United» Le dichiarazioni del tecnico dei Red Devil… -

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick Cavani

Juventus News 24

Commenta per primo L'allenatore del Manchester United Ralfha parlato chiaramente sul futuro di Edinson: 'Sa che non lo lascerò andare. E' un giocatore molto importante per la seconda parte di stagione. Deve rimanere qui, per me è chiaro'.... Merson ha detto: "Credo proprio chedovrebbe metterlo via. Cristiano Ronaldo dovrebbe stare fuori dalla squadra titolare e lasciare posto a. Dovrebbero giocare, Rashford, ...Momento difficile per il Manchester United e Cristiano Ronaldo e c'è chi vede il portoghese finire fuori squadra: la "pugnalata" ...L'allenatore del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato chiaramente sul futuro di Edinson Cavani: "Sa che non lo lascerò andare. E' un giocatore ...