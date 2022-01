Perde il controllo dell’auto e si schianta sulla Salaria | morto 55enne

(Di domenica 2 gennaio 2022) Un terribile incidente è avvenuto questa mattinaSS 4, dove un uomo di 55 anni anni a bordo di una Ford Focus ha perso ildella sua auto e, dopo aver sbandato, si è andato are contro il guard-rail,ndo la vita su colpo. E’ successo questa mattina intorno alle ore 8:30, al chilometro 71 della, all’altezza dell’imbocco della galleria “Collegiardino”. Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale per estrarre il conducente dalle lamieree consegnarlo ai sanitari del 118, intervenuti sin dai primi momenti due ambulanze. Ma le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi e per R.L non c’è stato nulla da fare: nonostante gli sforzi dei Sanitari del 118 per rianimarlo, l’uomo ...

