No vax di 38 anni muore per Covid: aveva tentato cure ‘fai da te’ a casa (Di domenica 2 gennaio 2022) Avrebbe tentato cure ‘fai da te’ a casa contro il Covid-19 prima di arrivare in ospedale in condizioni già serie il 38enne di Forlì, non vaccinato, morto nella mattinata del primo dell’anno al Bufalini di Cesena. È quanto emerge da una prima parziale ricostruzione sul caso, segnalato a Capodanno dal bollettino epidemiologico della Regione, nonostante sulla vicenda la Ausl mantenga il più stretto riserbo. L’uomo, a quanto appreso, avrebbe contratto il coronavirus nello scorso mese di novembre, prendendo la fatale decisione di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie, ma di provvedere con terapie casalinghe, fai da te. La sua situazione clinica sarebbe andata gradualmente peggiorando, fino a costringere il 38enne a presentarsi, nei primi giorni di dicembre, all’ospedale di Forlì. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Avrebbeda te’ acontro il-19 prima di arrivare in ospedale in condizioni già serie il 38enne di Forlì, non vaccinato, morto nella mattinata del primo dell’anno al Bufalini di Cesena. È quanto emerge da una prima parziale ricostruzione sul caso, segnalato a Capodanno dal bollettino epidemiologico della Regione, nonostante sulla vicenda la Ausl mantenga il più stretto riserbo. L’uomo, a quanto appreso, avrebbe contratto il coronavirus nello scorso mese di novembre, prendendo la fatale decisione di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie, ma di provvedere con terapielinghe, fai da te. La sua situazione clinica sarebbe andata gradualmente peggiorando, fino a costringere il 38enne a presentarsi, nei primi giorni di dicembre, all’ospedale di Forlì. ...

Advertising

SirDistruggere : Mauro da Mantova, il complottista no vax che si è vantato di essere un untore,non è morto solo per la sua ignoranza… - Corriere : Morto Mauro da Mantova: il no vax ospite a «La Zanzara» sconfitto dal Covid a 61 anni - repubblica : Positivo al Covid Marco Liccione, leader No Vax torinese: 'Sto male,dopo due anni non hanno ancora debellato il vir… - SanitaUls : Sono anni che lanciamo appelli sulla sicurezza e sulla carenza dei posti letto e degli organici. Sono rimasti inasc… - RossellaHoara5 : @LaStampa Norimberga subito sono figlia di un deportato Auschwitz mio padre11 anni aveva fu vietato vita sociale p… -