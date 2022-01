Medjugorje | una bimba vede la Madonna e urla “mamma” davanti a tutti – Video

Advertising

neverossi67 : RT @CiaoKarol: Messaggio da Medjugorje per oggi, 2 Gennaio 2022: ‘La vostra vita passa come un fiorellino…’: La rubrica dedicata ai devoti… - CiaoKarol : Messaggio da Medjugorje per oggi, 2 Gennaio 2022: ‘La vostra vita passa come un fiorellino…’: La rubrica dedicata a… - CiaoKarol : #Medjugorje: sarà sempre più grande lo scontro con le tenebre! NE ABBIAMO PARLATO QUI: - vundegesa : - CiaoKarol : Medjugorje, inizia il 2022 con una certezza: sarà sempre più grande lo scontro con le tenebre: Inizio del nuovo ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Medjugorje una

...della Santa Sede sembrerebbero contenere dettagli importanti su quanto accade a, ... le carte in questione, redatte daCommissione pontifica d'inchiesta, attestano che lì non ci sarebbe ...Questo sacerdote di Napoli organizzava molti pellegrinaggi avolta, allora, ho deciso di andare anche io a comprendere questa realtà che a me era sconosciuta. Sì, ero stata lì quando ...In un mondo in cui i segni della presenza di Dio e di sua Madre sono sempre meno, eccone uno fuori dall'ordinario: ciò che è successo in questo luogo non può che definirsi in controtendenza.La Madonna nel suo messaggio per oggi vuole aiutarci a prendere seriamente coscienza delle conseguenze infauste che il peccato provoca inesorabilmente alla nostra anima.