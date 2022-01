Massimo Ranieri ricorda i genitori a Domenica In, commozione per il cantante: “La vita è vuota senza di loro” (Di domenica 2 gennaio 2022) A Domenica In Massimo Ranieri presenta il suo libro Tutti i sogni ancora in volo e ripercorre la sua vita tra musica e famiglia. Ad accompagnare il cantante nel corso della sua vita, sempre al suo fianco, ci sono stati i genitori. In studio da Mara Venier, l’interprete di Perdere l’amore ricorda la madre e il padre e spiega il suo dolore per la loro mancanza: “La vita è vuota senza di loro“. Massimo Ranieri a Domenica In: il commosso ricordo dei genitori Massimo Ranieri è ospite oggi pomeriggio nello studio di Domenica In, al fianco dell’amica Mara ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 gennaio 2022) AInpresenta il suo libro Tutti i sogni ancora in volo e ripercorre la suatra musica e famiglia. Ad accompagnare ilnel corso della sua, sempre al suo fianco, ci sono stati i. In studio da Mara Venier, l’interprete di Perdere l’amorela madre e il padre e spiega il suo dolore per lamancanza: “Ladi“.In: il commosso ricordo deiè ospite oggi pomeriggio nello studio diIn, al fianco dell’amica Mara ...

