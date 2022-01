Luca Sepe ricoverato per Covid: le sue condizioni di salute (Di domenica 2 gennaio 2022) Luca Sepe ha dovuto ricorrere al ricovero dopo aver contratto il Covid: come sta adesso? Quello che sappiamo sulle sue condizioni. L’artista campano trasportato in ospedale (via social)Fino a qualche giorno fa, l’uomo aveva condiviso sui propri social il prodotto dei suoi lavori. Una recente parodia, un suo marchio di fabbrica che l’ha aiutato a lanciarsi nel mondo dello spettacolo campano, le dirette radio, gli scherzi al telefono. Sembrava che tutto procedesse nella tranquillità e nella solita normalità. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Un post di poche ore fa, scritto nel primo giorno dell’anno per avvisare tutti i suoi fan. “Sto molto male e sto andando a ricoverarmi. Pregate per me. Vi voglio bene”, poche parole cariche di significato. Non è tardata ad arrivare la risposta ... Leggi su vesuvius (Di domenica 2 gennaio 2022)ha dovuto ricorrere al ricovero dopo aver contratto il: come sta adesso? Quello che sappiamo sulle sue. L’artista campano trasportato in ospedale (via social)Fino a qualche giorno fa, l’uomo aveva condiviso sui propri social il prodotto dei suoi lavori. Una recente parodia, un suo marchio di fabbrica che l’ha aiutato a lanciarsi nel mondo dello spettacolo campano, le dirette radio, gli scherzi al telefono. Sembrava che tutto procedesse nella tranquillità e nella solita normalità. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Un post di poche ore fa, scritto nel primo giorno dell’anno per avvisare tutti i suoi fan. “Sto molto male e sto andando a ricoverarmi. Pregate per me. Vi voglio bene”, poche parole cariche di significato. Non è tardata ad arrivare la risposta ...

