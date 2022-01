Love is in the air, trame dal 3 al 7 gennaio: Kiraz scopre che Serkan è suo padre (Di domenica 2 gennaio 2022) Grandi emozioni e colpi di scena caratterizzeranno la nuova settimana di programmazione di Love is in the air, come rivelano le trame dal 3 al 7 gennaio. Serkan ha ormai scoperto che Kiraz e sua figlia, ma non vuole farle da padre. A convincerlo, però, ci penseranno Aydan ed Engin. Più tardi, la signora Bolat si attiverà con Kemal per ottenere l'affidamento della nipotina. Intanto, Ayfer e Aydan saranno in contrasto per i preparativi della festa di compleanno a sorpresa di Kiraz. In seguito, Eda porterà avanti brillantemente una presentazione con l'appoggio di Serkan, che, poco dopo, si confronterà con Engin, con il suo medico e con la stessa Eda sulla possibilità di fare da padre a Kiraz. L'architetto spiegherà ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 gennaio 2022) Grandi emozioni e colpi di scena caratterizzeranno la nuova settimana di programmazione diis in the air, come rivelano ledal 3 al 7ha ormai scoperto chee sua figlia, ma non vuole farle da. A convincerlo, però, ci penseranno Aydan ed Engin. Più tardi, la signora Bolat si attiverà con Kemal per ottenere l'affidamento della nipotina. Intanto, Ayfer e Aydan saranno in contrasto per i preparativi della festa di compleanno a sorpresa di. In seguito, Eda porterà avanti brillantemente una presentazione con l'appoggio di, che, poco dopo, si confronterà con Engin, con il suo medico e con la stessa Eda sulla possibilità di fare da. L'architetto spiegherà ...

