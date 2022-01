La più bella pittura del mondo: Attilio Brilli affascina con un’opera di rara sensibilità (Di domenica 2 gennaio 2022) Il 22 agosto del 1771 Rousseau scrive a Madame Delessert che “a ogni età lo studio della natura smussi il gusto dei divertimenti frivoli, prevenga il tumulto delle passioni e porti all’anima un nutrimento benefico, ricolmandola del più degno oggetto delle sue contemplazioni”. Questo passaggio “naturale” del Rousseau botanico ci consente di contemplare un volume edito da Aboca ricolmo di suggestioni e di paesaggi dell’anima intorno alla ragione propria dell’arte che trasmette incanto e stupore. Attilio Brilli ci dona delle pagine affascinanti racchiuse in un’opera di rara bellezza e sensibilità. La più bella pittura del mondo è il titolo principale che anticipa due sottotitoli che aprono già scenari infiniti come finestre sull’arte e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Il 22 agosto del 1771 Rousseau scrive a Madame Delessert che “a ogni età lo studio della natura smussi il gusto dei divertimenti frivoli, prevenga il tumulto delle passioni e porti all’anima un nutrimento benefico, ricolmandola del più degno oggetto delle sue contemplazioni”. Questo passaggio “naturale” del Rousseau botanico ci consente di contemplare un volume edito da Aboca ricolmo di suggestioni e di paesaggi dell’anima intorno alla ragione propria dell’arte che trasmette incanto e stupore.ci dona delle paginenti racchiuse indibellezza e. La piùdelè il titolo principale che anticipa due sottotitoli che aprono già scenari infiniti come finestre sull’arte e ...

Advertising

EnricoLetta : Grazie al Presidente #Mattarella per questi sette anni di servizio alle istituzioni, da campione dell’… - ASRomaFemminile : ?? Elisa Bartoli: “I nostri tifosi sono la cosa più bella che c’è. Un tifo così, nel femminile poche volte si è vist… - gualtierieurope : #Natale è un giorno speciale da vivere insieme. Una bella occasione per rilanciare il valore della condivisione e i… - Maria50573756 : Tu hai noi e noi abbiamo te. Oltre la tua, hai mai visto relazione più bella, intrigante, solida, piena di amore c… - RobertaFinizio : RT @DavLucia: La più bella emozione è quella che non ti fa mai smettere di battere il cuore La vita è legata al sorriso,non perdere mai la… -

Ultime Notizie dalla rete : più bella Ponti 2022: il calendario delle festività. Quali sono le date utili per scuola e lavoro Il 25 aprile , quindi, che è un lunedì, permette di preparare un fine settimana un po' più lungo. ... magari al mare, visto anche l'imminente arrivo della bella stagione. Molto interessante " anche se ...

Troppe fritture e abbuffate durante le vacanze natalizie richiederebbero un po' di sano detox per depurarsi e smaltire ...fare se abbiamo esagerato con il fritto? In generale quando si tratta di fritture l'organo che più ... Magari sostituiamo lo zucchero con la cannella, ideale anche per convincerci a mangiare una bella ...

La cosa più bella di “Don’t look up” è che quando arriva la fine del mondo nessuno vuole accorgersene Il Foglio Il 25 aprile , quindi, che è un lunedì, permette di preparare un fine settimana un po'lungo. ... magari al mare, visto anche l'imminente arrivo dellastagione. Molto interessante " anche se ......fare se abbiamo esagerato con il fritto? In generale quando si tratta di fritture l'organo che... Magari sostituiamo lo zucchero con la cannella, ideale anche per convincerci a mangiare una...