Ex Milan – Piatek può tornare in Serie A: c'è l'interesse del Torino / News (Di domenica 2 gennaio 2022) Krzysztof Piatek torna in Italia dopo le esperienze con Milan e Genoa? Il Torino è interessato al polacco: le ultime notizie

Ultime Notizie dalla rete : Milan Piatek Torino, tentazione Piatek per l'attacco: ecco quanto costa Commenta per primo Il Torino pensa con sempre maggiore forza a Krzysztof Piatek , centravanti ex Genoa e Milan oggi all' Hertha Berlino : il costo del cartellino dovrebbe attestarsi sui 15 milioni di euro. Sul polacco è da registrare l'interesse del Galatasaray.

Calciomercato Torino: per l'attacco tutto su Piatek ...granata ha messo Krzysztof Piatek in cima alla lista degli obiettivi per l'attacco Il Toro ha messo in cima alla lista degli obiettivi per l'attacco Krzysztof Piatek, centravanti ex Genoa e Milan ...

EX MILAN – Piatek, altra annata no. Che fine ha fatto il bomber? Pianeta Milan Calciomercato, asse Serie A-Bundesliga: l’ultimo nome è Piatek Il calciomercato della Bundesliga, in uscita, bussa alle porte della Serie A: l'ultimo nome è Piatek, vicino al ritorno in Italia ...

Milan, i migliori e i peggiori acquisti di sempre nel mercato di gennaio Una panoramica sugli acquisti del mercato invernale del Milan, che negli ultimi anni ha azzeccato diverse operazioni, mentre altre sono dimenticabili… Tra pochissime ore il merc ...

