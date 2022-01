Dove dilaga la corruzione: dove si trova l’Italia nella classifica dei paesi più corrotti? (Di domenica 2 gennaio 2022) Tangenti, bustarelle e favoritismi, sono gli aspetti più imminenti della corruzione, quelli legati alla sfera pubblica e politica, in cui il bene comune lascia spazio al tornaconto personale. Ma oltre al fenomeno concreto e visibile, è importante studiare la salute di un Paese anche attraverso la percezione che si ha di quest’ultimo da parte dei cittadini. Insomma, è semplice intuire che uno Stato prospero generi una maggiore contentezza tra la popolazione, in termini soprattutto di Welfare, politiche sociali attive ed infrastrutture adeguate. Transparency International, organizzazione internazionale non governativa che si occupa della corruzione, non solo politica, ha pubblicato il suo indice di percezione della corruzione nel 2020, atto a misurare i livelli di corruzione percepita nel settore ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 2 gennaio 2022) Tangenti, bustarelle e favoritismi, sono gli aspetti più imminenti della, quelli legati alla sfera pubblica e politica, in cui il bene comune lascia spazio al tornaconto personale. Ma oltre al fenomeno concreto e visibile, è importante studiare la salute di un Paese anche attraverso la percezione che si ha di quest’ultimo da parte dei cittadini. Insomma, è semplice intuire che uno Stato prospero generi una maggiore contentezza tra la popolazione, in termini soprattutto di Welfare, politiche sociali attive ed infrastrutture adeguate. Transparency International, organizzazione internazionale non governativa che si occupa della, non solo politica, ha pubblicato il suo indice di percezione dellanel 2020, atto a misurare i livelli dipercepita nel settore ...

Advertising

BMastrotta : @FangusAngus Dove ci sono dem sulla falsa riga di quelli americani, l'estremismo spacciato per moderazione dilaga, e si spacca il paese - marcoz984 : My two cents: dove delta ha colpito forte (est e centro Europa) le guarigioni recenti (sottolineo recenti) fanno da… - namelessle_ : Il paese va a rotoli. La pandemia dilaga. L’ignoranza rimane però il male più grande perché, in tutto sto casino, i… - Massimi68945038 : @valy_s @RosellaLara19 @massimogara Sei preoccupata per le discoteche ,ci andrai ogni sabato , c'è una pandemia che… - MaurizioFuochi : RT @scch63: @mattino5 @Capezzone Nell'ospedale dove lavoro dipendenti trivax da 1 mese positivi! Omicron dilaga e buca vax e immuni natura… -