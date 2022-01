Advertising

ladyonorato : #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della… - leggoit : Covid, proteste ad Amsterdam contro le misure anti covid: «Meno repressione, più cura» - simonaborra1 : RT @GSpelunca: Amsterdam: Proteste vietate, restrizioni COVID, la gente reagisce così ?? Ma come possono pensare che sia possibile imporre… - actarus1070 : Paesi Bassi: centinaia di proteste contro le restrizioni #Covid_19 ?????? Fonte RTNEWS - GSpelunca : Amsterdam: Proteste vietate, restrizioni COVID, la gente reagisce così ?? Ma come possono pensare che sia possibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid proteste

Euronews Italiano

contro le misure anti. Ad Amsterdam, migliaia di persone si sono radunate per manifestare contro le regole imposte dal governo per fronteggiare il virus, nonostante il divieto emesso ...Second il report di Equis, l'economia e il- 19 sono diventati le principali priorità degli ... Lelegate all'omicidio di George Floyd non hanno spinto in generale i latinos a una ...Proteste contro le misure anti covid. Ad Amsterdam, migliaia di persone si sono radunate per manifestare contro le regole imposte dal governo per fronteggiare il ...In occasione di un corteo anti-Covid organizzato ad Amsterdam, si sono verificati violenti scontri tra i manifestanti e la polizia antisommossa.