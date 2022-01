Covid, i dati: 61.046 nuovi casi e 133 decessi. Crollano i tamponi, tasso di positività al 21,9% (Di domenica 2 gennaio 2022) Più del doppio dei contagi rispetto a domenica scorsa e un tasso di positività che arriva al 21,9% per via del crollo del numero dei tamponi. La prima domenica del 2022 sono 61.046 i nuovi casi positivi al coronavirus individuati in Italia, frutto di 278.654 test antigenici e molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 133 morti. Il numero dei ricoverati Covid sale a 11.756 (+491 da sabato), i posti letto occupati in terapia intensiva diventa 1.319. Il saldo tra entrate e uscite è di +22 in una domenica da 104 nuovi ingressi in rianimazione. I casi attualmente positivi sono 1.070.537, crescono di oltre 48mila in sole 24 ore. La situazione negli ospedali – La Regione che si avvicina di più alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Più del doppio dei contagi rispetto a domenica scorsa e undiche arriva al 21,9% per via del crollo del numero dei. La prima domenica del 2022 sono 61.046 ipositivi al coronavirus individuati in Italia, frutto di 278.654 test antigenici e molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 133 morti. Il numero dei ricoveratisale a 11.756 (+491 da sabato), i posti letto occupati in terapia intensiva diventa 1.319. Il saldo tra entrate e uscite è di +22 in una domenica da 104ingressi in rianimazione. Iattualmente positivi sono 1.070.537, crescono di oltre 48mila in sole 24 ore. La situazione negli ospedali – La Regione che si avvicina di più alla ...

Advertising

Adnkronos : #Zangrillo: “Dati covid su tamponi e incidenza sono falsi” - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - NewSicilia : +++ #Bollettino #Coronavirus #Sicilia +++ I nuovi casi nell'Isola #Newsicilia - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Covid, i dati: 61.046 nuovi casi e 133 decessi. Crollano i tamponi, tasso di positività al 21,9% -