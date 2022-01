Commercio, i saldi alla prova di Omicron: in Campania si parte il 5 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) saldi alla prova di Omicron. Mercoledì 5 gennaio prenderanno il via in Campania i saldi invernali, primo grande appuntamento commerciale dell’anno che capita in piena fase di rallentamento della spesa generata dalla nuova ondata di contagi Covid. Secondo lo studio di Confesercenti Campania, il giro d’affari per le imprese, quelle speciali del settore abbigliamento, del territorio oscillerà tra i 240 e i 300 milioni di euro, dice Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vice presidente nazionale con delega al Mezzogiorno. Sui risultati incide anche la concorrenza all’evento saldi da parte delle promozioni prenatalizie cui sono stati sottoposti i consumatori, a partire ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022)di. Mercoledì 5prenderanno il via ininvernali, primo grande appuntamento commerciale dell’anno che capita in piena fase di rallentamento della spesa generata dnuova ondata di contagi Covid. Secondo lo studio di Confesercenti, il giro d’affari per le imprese, quelle speciali del settore abbigliamento, del territorio oscillerà tra i 240 e i 300 milioni di euro, dice Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercentie vice presidente nazionale con delega al Mezzogiorno. Sui risultati incide anche la concorrenza all’eventodadelle promozioni prenatalizie cui sono stati sottoposti i consumatori, a partire ...

Advertising

CorriereAlbaBra : Sul fronte del commercio il Piemonte torna alle norme che erano vigenti prima della più acuta fase dell’emergenza C… - SardiniaPost : ?? Si apre ufficialmente oggi in due Regioni la stagione dei saldi invernali, ma la Sardegna deve attendere ancora s… - ilmattinodisici : Commercio, da domani al via i #saldiinSicilia: Parte domani, domenica 2 gennaio, la stagione dei saldi invernali in… - CorriereUmbria : Saldi, gli obblighi per i commercianti e i diritti dei clienti #saldi #sconti #regole # - infoiteconomia : I Saldi partono il 5 gennaio, Ascom: “Occasione per aiutare il commercio dopo un Natale a singhiozzo” -