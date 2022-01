Calciomercato Fiorentina | Amrabat in uscita | la richiesta

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 gennaio 2022): il club viola ha scelto la formula per il trasferimento del centrocampista. Le ultime notizie Sofyanha un futuro già scritto. E non sarà più con la maglia della. Ora il dubbio è solo su quale società riuscirà a soddisfare le richieste del presidente viola. Secondo La Nazione i piani del club sono chiari. Per acquistarlo dal Verona, Rocco Commisso ha speso 20 milioni di euro e vuole rientrare. L’ipotesi di uno scambio con il Cagliari per arrivare a Joao Pedro, resta in piedi anche se il calciatore avrebbe storto il naso per dover combattere per non retrocedere. Anche il prestito con obbligo di riscatto già fissato è un’idea valida: su di lui anche Torino e Samp. L'articolo proviene da Calcio News 24.