ATP Cup 2022 | Jannik Sinner | “Contento perché sono stato solido e ho commesso pochi errori”

Leggi su oasport

(Di domenica 2 gennaio 2022)mette in archivio con un laconico 6-1, 6-3 il suo primo impegno nella ATP Cup. Il tennista altoatesino, infatti, non ha lasciato scampo a Max Purcell portando l’Italia in vantaggio sull’Australia dopo il primo singolare del confronto interno al girone B della competizione che si svolge proprio in territorio “Down under”. L’altoatesino impiega poco più di un’ora per liberarsi dell’avversario che si era presentato al posto di James Duckworth che, in teoria, doveva essere il primo singolarista dei padroni di casa. Peril match di Sydney ha presentato davvero poche insidie, confermando una crescita globale del suo gioco, anche se dall’altra parte della rete non s’è trovato un test particolarmente probante. Al termine dell’incontro, il nativo di San Candido ha raccontato le ...