Uomini e Donne, ecco quali sono tutte le coppie che stanno ancora insieme! (Di sabato 1 gennaio 2022) Uomini e Donne è uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana, così abbiamo voluto dedicare un post a tutte le coppie che sono nate nella trasmissione e stanno ancora insieme. sono tanti i protagonisti del dating show che hanno deciso di provare a cercare l’amore in televisione e alcuni di loro hanno davvero trovato la propria anima gemella. ecco le coppie nate negli ultimi anni che ancora oggi fanno sognare i fan col loro amore. Indimenticabile è stato il trono di Rosa Perrotta che ha scelto di abbandonare la trasmissione insieme a Pietro Tartaglione. I due sono oggi genitori di due maschietti: Domenico Ethan e Mario Achille, nato poche settimane ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 gennaio 2022)è uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana, così abbiamo voluto dedicare un post alechenate nella trasmissione einsieme.tanti i protagonisti del dating show che hanno deciso di provare a cercare l’amore in televisione e alcuni di loro hanno davvero trovato la propria anima gemella.lenate negli ultimi anni cheoggi fanno sognare i fan col loro amore. Indimenticabile è stato il trono di Rosa Perrotta che ha scelto di abbandonare la trasmissione insieme a Pietro Tartaglione. I dueoggi genitori di due maschietti: Domenico Ethan e Mario Achille, nato poche settimane ...

Advertising

lapoelkann_ : “L’anno che verrà” di Dalla rimane uno dei più grandi inni alla vita. Negli ospedali, in mezzo al mare, nei rifugi… - guerini_lorenzo : Grazie Presidente #Mattarella per la sua guida e la sua saggezza a tutela dei valori della Repubblica. Dopo un anno… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - AlessandraPredo : RT @SM_Difesa: #Auguri di #BuonAnno a tutti dagli uomini e dalle donne delle #ForzeArmate???? anche oggi come ogni giorno al servizio del Pae… - lorenzodefoss : RT @MontagnaUncem: L'Italia ha bisogno anche oggi di nuove generazioni di costruttori'. I Sindaci, le Donne e gli Uomini impegnanti nelle c… -