Uno Mattina, l’indignazione contro il personaggio del momento: una furia isterica! (Di sabato 1 gennaio 2022) Il conduttore di Uno Mattina in famiglia si lascia andare ed esprime un parere negativo su di lei. Tutti i dettagli del caso. In una delle ultime puntate di Uno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 1 gennaio 2022) Il conduttore di Unoin famiglia si lascia andare ed esprime un parere negativo su di lei. Tutti i dettagli del caso. In una delle ultime puntate di Uno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

sofisara7 : @marcole___ Che poi mi chiedo sempre come fanno ad essere la mattina già li a fare il servizio, ce come funziona? A… - nedacya1 : RT @danielaco78: Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota, non essere triste. Il sole ogni mattina è uno spettacolo bellissi… - anyone97262567 : Successivamente non so come ma si sono messe a parlare in modo maturo, ed hanno dormito anche assieme, la mattina d… - Ringooostar1 : RT @StalkerAnsya: Io me lo sento che essendo tra i pochi arrivati negativi a capodanno come minimo per punizione l’1 mattina porto il cane… - moonchi53832056 : RT @StalkerAnsya: Io me lo sento che essendo tra i pochi arrivati negativi a capodanno come minimo per punizione l’1 mattina porto il cane… -