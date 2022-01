Toscana, il covid condiziona anche questo Capodanno: pochi in piazza, brindisi a casa (Di sabato 1 gennaio 2022) Firenze, 1 gennaio 2022 - Secondo Capodanno di fila condizionato dal covid. Dopo la zona rossa dello scorso anno, anche in questo 2022 che comincia, pur non essendoci stato un vero lockdown per ... Leggi su lanazione (Di sabato 1 gennaio 2022) Firenze, 1 gennaio 2022 - Secondodi filato dal. Dopo la zona rossa dello scorso anno,in2022 che comincia, pur non essendoci stato un vero lockdown per ...

Advertising

GiovaQuez : Anche in Toscana, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Lombardia il test antigenico rapido positivo non dovrà più essere con… - SkyTG24 : #Covid19, fingeva di fare vaccino a no-vax: arrestato medico in Toscana - rtl1025 : ?? Arresti domiciliari per un medico della Montagna Pistoiese che dichiarava falsamente di aver somministrato… - zazoomblog : Covid Toscana Giani negativo dopo la quarantena Al lavoro in presenza - #Covid #Toscana #Giani #negativo - AmbraBeni : RT @Valenti44837922: Arresti domiciliari per un medico della montagna Pistoiese che avrebbe dichiarato falsamente di aver somministrato vac… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana covid Capodanno 2022 a Siena: festa improvvisata in piazza del Campo Il covid ha fatto annullare ogni celebrazione ...

Toscana, il covid condiziona anche questo Capodanno: pochi in piazza, brindisi a casa Firenze, 1 gennaio 2022 - Secondo Capodanno di fila condizionato dal covid. Dopo la zona rossa dello scorso anno, anche in questo 2022 che comincia, pur non essendoci stato un vero lockdown per decreto, in pochi hanno festeggiato in piazza. La mancanza di feste ...

Covid Toscana, i contagi comune per comune LA NAZIONE Covid, giornata nera: in città 57 nuovi positivi il test antigenico rapido positivo sufficiente a definire il caso confermato Covid. A Piombino, secondo il report pubblicato dalla Regione Toscana e riferito alla giornata di ieri, si sono ...

Boom di contagi, in tutta la provincia sono 412 La cifra che forniamo qui è quella diffusa dalla Regione Toscana e non dall’azienda sanitaria ... l’aggiornamento per il report quotidiano Covid. I dati che forniamo quindi – spiega l ...

Ilha fatto annullare ogni celebrazione ...Firenze, 1 gennaio 2022 - Secondo Capodanno di fila condizionato dal. Dopo la zona rossa dello scorso anno, anche in questo 2022 che comincia, pur non essendoci stato un vero lockdown per decreto, in pochi hanno festeggiato in piazza. La mancanza di feste ...il test antigenico rapido positivo sufficiente a definire il caso confermato Covid. A Piombino, secondo il report pubblicato dalla Regione Toscana e riferito alla giornata di ieri, si sono ...La cifra che forniamo qui è quella diffusa dalla Regione Toscana e non dall’azienda sanitaria ... l’aggiornamento per il report quotidiano Covid. I dati che forniamo quindi – spiega l ...