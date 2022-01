Sgomberato il rave party di Capodanno sui monti di Arezzo

(Di sabato 1 gennaio 2022) Hanno iniziato a radunarsi la sera del 31 dicembre, erano 500 da tutta Italia. É durato meno di 24 ore ma le intenzioni dei partecipanti erano di portarlo avanti per giorni, come è già successo nei tempi scorsi in Italia in altri eventi abusivi simili

Ultime Notizie dalla rete : Sgomberato rave

di Capodanno in Toscana .ilparty di Capodanno sull'Alpe di Poti (800 metri sul mare) a Arezzo: è durato meno di 24 ore ma le intenzioni dei partecipanti erano di portarlo avanti per giorni, come è già ...... 'sciogliendo' il maxi assembramento che si era venuto a creare con ilabusivo alla ex Fontemura a Poti. E grazie anche al nostro Prefetto Maddalena De Luca". Queste le parole del vicesindaco ...Nel tardo pomeriggio l’area è stata liberata. Identificati quasi 500 ragazzi: saranno indagati per occupazione abusiva. Dalla boscaglia al ritrovo ...Hanno iniziato a radunarsi la sera del 31 dicembre, erano 500 da tutta Italia. É durato meno di 24 ore ma le intenzioni dei partecipanti erano di portarlo avanti per giorni, come è già successo nei te ...