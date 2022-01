Sci: Skipass, Super Green Pass, assicurazione obbligatoria: le regole per gli impianti (Di sabato 1 gennaio 2022) I casi di Covid-19 sono in aumento, ma il governo non ha previsto chiusure per gli impianti sciistici. Bisogna però rispettare una serie di regole, differenziate sulla base dei colori delle regioni e sul possesso o meno di un Green Pass, a cui in alcuni casi è subordinato l'acquisto dello SkiPass. Dal 1° gennaio 2022 sono entrati poi in vigore l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per tutti gli sciatori e quello di indossare il casco per tutti i minorenni Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 gennaio 2022) I casi di Covid-19 sono in aumento, ma il governo non ha previsto chiusure per glisciistici. Bisogna però rispettare una serie di, differenziate sulla base dei colori delle regioni e sul possesso o meno di un, a cui in alcuni casi è subordinato l'acquisto dello. Dal 1° gennaio 2022 sono entrati poi in vigore l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per tutti gli sciatori e quello di indossare il casco per tutti i minorenni

