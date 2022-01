Salto con gli sci, 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2022: Kobayashi trionfa davanti a Eisenbichler (Di sabato 1 gennaio 2022) Va in archivio la prova maschile di Salto con gli sci nella tappa dei 4 Trampolini di Coppa del Mondo in programma a Garmisch-Panterkirchen e il vincitore è sempre lui, il formidabile giapponese Ryoyu Kobayashi, che con il punteggio totale di 292.2 vince per una questione di appena due decimi sul tedesco Markus Eisenbichler, beffato dal nipponico visto che il suo score finale è di 292 tondi. Completa il podio di oggi lo sloveno Lovro Kos, staccato di 5.2 dal vincitore. Come spesso purtroppo capita, nessun italiano si era piazzato tra i primi trenta al termine delle qualificazioni. E’ l’ennesimo successo di Kobayashi, frutto di un Salto eccezionale nella prima manche che gli ha consentito di piazzarsi davanti nonostante nella seconda manche i salti di ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Va in archivio la prova maschile dicon gli sci nella tappa dei 4di Coppa del Mondo in programma a-Panterkirchen e il vincitore è sempre lui, il formidabile giapponese Ryoyu, che con il punteggio totale di 292.2 vince per una questione di appena due decimi sul tedesco Markus, beffato dal nipponico visto che il suo score finale è di 292 tondi. Completa il podio di oggi lo sloveno Lovro Kos, staccato di 5.2 dal vincitore. Come spesso purtroppo capita, nessun italiano si era piazzato tra i primi trenta al termine delle qualificazioni. E’ l’ennesimo successo di, frutto di uneccezionale nella prima manche che gli ha consentito di piazzarsinonostante nella seconda manche i salti di ...

