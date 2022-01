Saka apre | poi Mahrez e Rodri la ribaltano | guarda Arsenal - City

Advertising

PremierShowIT : ?? Arsenal in vantaggio! Ødegaard che apre di mancino per Saka che con un mancino rasoterra porta subito avanti i Gunners! #NORARS 0-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Saka apre

Il Manchester City supera 2 - 1 l'Arsenal grazie ad un gol al 92' di Rodri. Guarda gli highlights del matchAll'Emirates Stadium, nella gara chela 21esima giornata di Premier League, i Citizens vincono ...stati i Gunners - senza Arteta in panchina perchè positivo al Covid - grazie alla rete dial ...11° successo consecutivo per i Citizens che consolidano il primato rimontando il vantaggio di Saka con Mahrez e lo spagnolo: Gunners in dieci dal 60' per il doppio giallo a Gabriel ...Termina 2-1 per i Citizens la prima sfida del 2022 in Premier: i Gunners vanno avanti con Saka, vengono raggiunti da Mahrez, perdono Gabriel per doppio giallo e cadono nel recupero ...