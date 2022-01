Distinguere Covid, raffreddore e influenza? «L’antinfluenzale toglie i dubbi sui sintomi» (Di sabato 1 gennaio 2022) «Giusto valutare lockdown mirati», dice Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, membro del Cts lombardo e virologo dell’Università degli Studi di Milano Leggi su corriere (Di sabato 1 gennaio 2022) «Giusto valutare lockdown mirati», dice Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, membro del Cts lombardo e virologo dell’Università degli Studi di Milano

Advertising

MisterRockin : ..il test utilizzato non può distinguere con certezza il sars-cov2 dalle varie forme influenzali, per risparmiare t… - marry_rn : RT @silviadolphin: 'Non si è mai verificato nella storia umana un evento come il Covid capace di farci distinguere in modo indubitabile un… - giava61 : RT @Corriere: Come distinguere Covid, influenza e raffreddore? «L’antinfluenzale toglie i dubbi sui sintomi» - maxbasello : Ma quello che aveva team Fauci nel nickname l'ha tolto perché ora anche Fauci ha detto che bisogna distinguere i ricoveri per e con covid? ?? - Renata91493146 : RT @Artemisia5555: I PCR non distinguono tra Covid e influenza e sono imprecisi. I tamponi sono solo ad uso di ricerca di laboratorio non d… -