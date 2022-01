Atp Cup 2022, il regolamento: ecco come funziona, tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 1 gennaio 2022) Ormai un appuntamento fisso in calendario l’Atp Cup, torneo per nazioni dal montepremi eccezionale e dai parecchi punti in palio, giunto alla terza edizione. Nell’evento in programma in Australia, i roster selezionati si sfideranno in match che promettono colpi di scena e agonismo, in una competizione che a molti può ricordare la Coppa Davis. Assenti Novak Djokovic e Rafa Nadal, ma ci sono tanti altri big come Medvedev e Zverev. Ai nastri di partenza anche l’Italia, che schiera tra gli altri Matteo Berrettini e Jannik Sinner. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI CALENDARIO ITALIA IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA L’Atp Cup andrà in scena dall’1 al 9 gennaio, ad aprire la stagione maschile, a Sydney e vedrà protagoniste ben 16 nazioni. La prima fase del torneo sarà godibile sino al 6 gennaio, con i roster divisi in quattro gironi da quattro ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Ormai un appuntamento fisso in calendario l’Atp Cup, torneo per nazioni dal montepremi eccezionale e dai parecchi punti in palio, giunto alla terza edizione. Nell’evento in programma in Australia, i roster selezionati si sfideranno in match che promettono colpi di scena e agonismo, in una competizione che a molti può ricordare la Coppa Davis. Assenti Novak Djokovic e Rafa Nadal, ma ci sono tanti altri bigMedvedev e Zverev. Ai nastri di partenza anche l’Italia, che schiera tra gli altri Matteo Berrettini e Jannik Sinner. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI CALENDARIO ITALIA IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA L’Atp Cup andrà in scena dall’1 al 9 gennaio, ad aprire la stagione maschile, a Sydney e vedrà protagoniste ben 16 nazioni. La prima fase del torneo sarà godibile sino al 6 gennaio, con i roster divisi in quattro gironi da quattro ...

