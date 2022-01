«A morte chi ha il vaccino», l’orrore alla festa di Capodanno dei No vax. Poi il dietrofront: «Non è dei nostri» – Il video (Di sabato 1 gennaio 2022) «Libertà! Libertà! Libertà! A morte chi ha il vaccino! Bruciamo le galere!». Sono gli “auguri” pronunciati fuoricampo da una voce durante il brindisi di Capodanno durante i festeggiamenti del Comitato Fortitudo di Cremona, costituito anche da esponenti No vax. Gli “auguri” urlati fuori campo da una voce che riprendeva i festeggiamenti, sono stati catturati in un video, che è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’organizzazione. Il filmato ha suscitato innumerevoli reazioni di condanna e sdegno per le frasi pronunciate, fino alla rimozione del contenuto dalla pagina Facebook del gruppo cremonese. Dopo la rimozione del video, sono arrivate anche le scuse e la presa di distanza dagli “auguri” pronunciati dalla voce fuori campo. E dopo le polemiche, ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022) «Libertà! Libertà! Libertà! Achi ha il! Bruciamo le galere!». Sono gli “auguri” pronunciati fuoricampo da una voce durante il brindisi didurante i festeggiamenti del Comitato Fortitudo di Cremona, costituito anche da esponenti No vax. Gli “auguri” urlati fuori campo da una voce che riprendeva i festeggiamenti, sono stati catturati in un, che è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’organizzazione. Il filmato ha suscitato innumerevoli reazioni di condanna e sdegno per le frasi pronunciate, finorimozione del contenuto dpagina Facebook del gruppo cremonese. Dopo la rimozione del, sono arrivate anche le scuse e la presa di distanza dagli “auguri” pronunciati dvoce fuori campo. E dopo le polemiche, ...

