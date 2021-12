Trovato morto in casa l’attore tv Paolo Calissano. Ipotesi overdose di psicofarmaci (Di venerdì 31 dicembre 2021) Aveva 54 anni, aveva recitato numerose fiction. Soffriva di depressione, nel suo passato problemi legati al consumo di cocaina. Il corpo era in decomposizione. Barbara D’Urso: «Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 31 dicembre 2021) Aveva 54 anni, aveva recitato numerose fiction. Soffriva di depressione, nel suo passato problemi legati al consumo di cocaina. Il corpo era in decomposizione. Barbara D’Urso: «Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti»

