Ritrovato morto in casa l’attore Paolo Calissano, aveva 54 anni: ucciso da un mix letale di farmaci (Di venerdì 31 dicembre 2021) l’attore Paolo Calissano, volto celebre di molte fiction, è stato trovato morto in casa nella tarda serata di ieri a Roma. I carabinieri della stazione Medaglie d’Oro e i sanitari del 118 sono intervenuti nell’abitazione dell’attore genovese, a via Cadlolo a pochi metri da un notissimo albergo romano. L’intervento è arrivato dopo una segnalazione della compagna che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Calissano, che aveva 54 anni e da tempo soffriva di depressione, è stato trovato senza vita nel suo letto. I carabinieri hanno rinvenuto delle scatolette di psicofarmaci. Dai primi accertamenti il decesso sarebbe avvenuto proprio per un abuso di psicofarmaci. Indagini dei carabinieri sono in corso ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 dicembre 2021), volto celebre di molte fiction, è stato trovatoinnella tarda serata di ieri a Roma. I carabinieri della stazione Medaglie d’Oro e i sanitari del 118 sono intervenuti nell’abitazione delgenovese, a via Cadlolo a pochi metri da un notissimo albergo romano. L’intervento è arrivato dopo una segnalazione della compagna che non riusciva a mettersi in contatto con lui., che54e da tempo soffriva di depressione, è stato trovato senza vita nel suo letto. I carabinieri hanno rinvenuto delle scatolette di psico. Dai primi accertamenti il decesso sarebbe avvenuto proprio per un abuso di psico. Indagini dei carabinieri sono in corso ...

