Omicron, l’analisi comparata con le ondate precedenti: “- 40% dei ricoveri di chi arriva positivo in ospedale” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con la variante Omicron del coronavirus Sars Cov 2 più giovani finiscono in ospedale, ma i ricoveri restano nettamente inferiori a quelli registrati con le ondate precedenti e il quadro clinico del Covid 19 è più “leggero”, tanto che il tasso di mortalità tra i ricoverati è passato dal 29,1% della terza ondata al 2,7% della quarta. È quanto emerge dall’analisi comparata dei ricoveri in ospedale nelle prime tre settimane di ciascuna delle quattro ondate della pandemia in Sudafrica, realizzato dal network di ospedali privati Netcare e pubblicato su Jama (Journal of the American Medical Association). Il paese africano ha dichiarato di aver superato il picco “senza un aumento significativo dei decessi” ed è stato revocato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con la variantedel coronavirus Sars Cov 2 più giovani finiscono in, ma irestano nettamente inferiori a quelli registrati con lee il quadro clinico del Covid 19 è più “leggero”, tanto che il tasso di mortalità tra i ricoverati è passato dal 29,1% della terza ondata al 2,7% della quarta. È quanto emerge daldeiinnelle prime tre settimane di ciascuna delle quattrodella pandemia in Sudafrica, realizzato dal network di ospedali privati Netcare e pubblicato su Jama (Journal of the American Medical Association). Il paese africano ha dichiarato di aver superato il picco “senza un aumento significativo dei decessi” ed è stato revocato ...

