Mattarella: “Un augurio più intenso perché l’ultimo da Presidente” (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Un augurio più intenso perché voglio esprimere il mio grazie. Sono stati 7 anni impegnativi, complessi, densi di emozione”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato gli italiani e l’anno nuovo, con un discorso a braccio, dal Quirinale, in piedi. Subito il tema del Covid: “Ci stringiamo ancora una volta attorno alle famiglie delle vittime del virus: il loro lutto è il lutto di tutti noi. Ricordiamo i meriti dei medici, dei sanitari. Di chi ha scelto di vaccinarsi, mostrando senso di responsabilità. Non dobbiamo scoraggiarci: si è fatto molto, i vaccini sono preziosi perché garantiscono la difesa e riducono i rischi. Non dimentichiamoci i primi mesi del virus, le bare trasportate dai mezzi militari, gli ospedali al collasso: cosa avremmo dato allora per avere ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Unpiùvoglio esprimere il mio grazie. Sono stati 7 anni impegnativi, complessi, densi di emozione”. Così ildella Repubblica Sergioha salutato gli italiani e l’anno nuovo, con un discorso a braccio, dal Quirinale, in piedi. Subito il tema del Covid: “Ci stringiamo ancora una volta attorno alle famiglie delle vittime del virus: il loro lutto è il lutto di tutti noi. Ricordiamo i meriti dei medici, dei sanitari. Di chi ha scelto di vaccinarsi, mostrando senso di responsabilità. Non dobbiamo scoraggiarci: si è fatto molto, i vaccini sono preziosigarantiscono la difesa e riducono i rischi. Non dimentichiamoci i primi mesi del virus, le bare trasportate dai mezzi militari, gli ospedali al collasso: cosa avremmo dato allora per avere ...

