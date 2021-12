Mandato d’arresto in Uruguay per il centrocampista del Cagliari Nandez: è accusato di violenze sull’ex compagna in Italia e Argentina (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dall’Uruguay è partito un Mandato d’arresto per il centrocampista del Cagliari Naithan Nandez, da poco risultato positivo al Coronavirus dopo i test fatti al suo rientro in Italia. Secondo TeleMundo e diversi media anche in Argentina, Nandez sarebbe accusato di violenza domestica, psicologica e patrimoniale nei confronti della sua ex compagna, Sarah Garcia Mauri. Secondo El Pais di Montevideo, i fatti a cui fa riferimento la denuncia della donna si sarebbero svolti fuori dall’Uruguay, in particolare in Argentina e in Italia. Nei confronti del giocatore non sarebbe stato spiccato un Mandato di arresto internazionale, ma valido solo per ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dall’è partito unper ildelNaithan, da poco risultato positivo al Coronavirus dopo i test fatti al suo rientro in. Secondo TeleMundo e diversi media anche insarebbedi violenza domestica, psicologica e patrimoniale nei confronti della sua ex, Sarah Garcia Mauri. Secondo El Pais di Montevideo, i fatti a cui fa riferimento la denuncia della donna si sarebbero svolti fuori dall’, in particolare ine in. Nei confronti del giocatore non sarebbe stato spiccato undi arresto internazionale, ma valido solo per ...

